Ortsvorsteherwahl Dagstuhl Horst Albert übernimmt Ortsvorsteheramt in Dagstuhl

Horst Albert (SPD, 64 Jahre, Selbstständiger Kaufmann) wurde mit sechs Ja- und einer Nein-Stimme zum Ortsvorsteher gewählt, mit dem gleichen Ergebnis wurde Hubert Schmidt (63 Jahre, Rentner) zum Stellvertreter. Albert gehört seit 1989 dem Ortsrat an, war bereits von 1999 bis 2014 Ortsvorsteher des zweitkleinsten Waderner Stadtteils. Schmidt hat seit 1999 ein Ortsratsmandat inne. „Mein Ziel ist es, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um die vor uns liegenden Baustellen zum Wohle unserer Bürger abzuarbeiten. Hierzu lade ich alle ein, tatkräftig mitzuarbeiten, dass primär unser Bürgerhaus energetisch in Schuss gebracht werden kann, zudem die Burg- und Krippwiesstraße saniert werden“, sagte Albert.