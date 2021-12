In der Primsaue bei Buttnich : Eine Kinderstube für den Storch in luftiger Höhe

Lockweiler Die Nabu-Ortsgruppe Lockweiler-Krettnich hat in der Primsaue bei Buttnich einen ersten Horst für Weißstörche aufgestellt.

Der Mast ist zwölf Meter hoch. Auf seiner Spitze thront ein riesiger Korb mit einem Durchmesser von mehr als einem Meter. Das luftige Bauwerk steht seit einigen Tagen in der Primsaue bei Lockweiler und soll als Kinderstube dienen. Die Nabu-Ortsgruppe Lockweiler-Krettnich hat in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern einen ersten Horst für Weißstörche aufgestellt.

Dazu der Vorsitzende des Vereines Bernd Konrad: „Seit vier Jahren beobachten wir, dass sich während der Brutzeit immer wieder Weißstörche in der Primsaue zwischen Bardenbach und Primstal aufhalten. Besonders in den Primswiesen am Bardenbacher Fels sucht Adebar nach Nahrung. Weißstörche übernachteten auch einige Male auf den Flutlichtmasten des Bardenbacher Sportplatzes und auf Gebäuden in der Umgebung.“