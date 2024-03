Am 23. März SSV Oppen lädt zum „Zeltzauber“ nach Reimsbach

Reimsbach · Am Samstag, 23. März, gibt es eine neue Auflage des beliebten Musikabends „Zeltzauber“ des SSV Oppen. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltung in der Reimsbacher Mehrzweckhalle statt, wie der Verein in einer Ankündigung mitteilt.

12.03.2024 , 09:45 Uhr

Sänger Martin Herrmann Foto: Stephan Langerwisch​