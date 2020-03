Zwei neue Fälle im Nordsaarland : Polizei warnt vor Film-Falschgeld

Derzeit sind europaweit vermehrt Blüten im Umlauf, warnt die Polizei. Foto: dpa/Jens Büttner

Wadern/Losheim Seit einigen Monaten ist in Europa vermehrt so genanntes „Movie Money“, also Filmgeld im Umlauf. Auch im Saarland gab es schon mehrere Vorfälle. Die Polizei meldet nun zwei neue Fälle in Wadern und Losheim.

Zwei Fälle von gefälschten 10-Euro-Scheinen hat die Polizei im Nordsaarland in den letzten Tagen festgestellt. Die Blüten waren sowohl im Globus-Markt in Losheim als auch im Wasgau-Markt in Wadern-Nunkirchen im Umlauf. In beiden Fällen handelte es sich um gefälschte Farbkopien mit dem Aufdruck "Movie Money" oder "prop copy". Wie die Polizei mitteilt, wird als "Filmgeld" im Bereich von Fernseh- und Filmproduktionen verwendet. Dieses sogenannte „Movie Money“ sei derzeit in ganz Europa im Umlauf.

Die Polizei im Saarland warnt daher schon seit Längerem vor dieser Betrugsmasche. Die „Blüten" sehen dem echten Geld recht ähnlich, sodass diese beim Bezahlen meist nicht auffallen. Bisher sind deutschlandweit schon 5-, 10-, 20-, 50- und 100-Euro-Scheinen dieser Art aufgetaucht.