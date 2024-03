Mobile Sporthalle Projekt sorgt für Bewegung direkt in die Gemeinden

Jeden Dienstagmorgen wird der Kirchenraum der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Konfeld zur „Mobilen Sporthalle“. 15 Frauen und Übungsleiterin Annemarie Diblasi geraten in dem Saal, den an diesem Morgen die Sonne durchflutet, zusammen ins Schwitzen und haben vor allem Spaß. Das Ziel der Mobilen Sporthalle: Bewegung zu den Menschen bringen, die oft weder mobil noch beweglich sind. Der Landkreis Merzig-Wadern hat damit ein Projekt ins Leben gerufen, das den älteren Menschen Sport, Freude und Lebensqualität bringen soll. Unterstützt wird es von den gesetzlichen Krankenversicherungen. In Konfeld ist der wöchentliche Kurs im Oktober gestartet.