Mit Gewand und Maske : So war's beim Mittelaltermarkt in Freisen

Asbjörn (links) und Knut kümmern sich um das Festmahl des Sippenverbandes Odensjakt. Foto: Frank Faber

Freisen Fans früherer Zeiten haben sich am Wochenende auf dem frühsommerlichen Mittelaltermarkt in Freisen getroffen. Der große Mittelaltermarkt am Wildpark soll im August stattfinden.