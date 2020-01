Kostenpflichtiger Inhalt: Arge bessert Fahrplan im Grünen Kreis nach : Buslinien: Arge kündigt Nachbesserungen ab Montag an

Symbolfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-Bildfunk. Foto: dpa/Jan Woitas

Merzig-Wadern Die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehrsgemeinschaft Merzig-Wadern (Arge) bedauert nach ihren Worten den holprigen Start für neuen Busse im Grünen Kreis. Nach Recherchen unserer Zeitung waren bei der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Nahverkehrsgesellschaft, die die neuen Linien betreibt seien seit Jahresbeginn nach Auskunft des Kreises 52 Nachfragen eingelaufen, auch beim Landkreis und direkt beim SaarVV haben sich Menschen gemeldet.

Andere machen ihrem Unmut über soziale Medien Luft – und erhalten viel Zustimmung. Die Probleme, die es nach ihrer Übernahme der Busverkehre im grünen Kreis gegeben hat. „Die Arge und die beteiligten Busunternehmen bitten für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Und Arge gelobt Besserung: Ab kommendem Montag sollen einige Fahrplanänderungen umgesetzt werden, um den Mobilitätsbedürfnissen der Fahrgäste besser zu entsprechen

„Die wichtigsten Änderungen sind nachfolgend nach Gemeinden sortiert aufgeführt, eine komplette Liste sowie die ab Montag, 13. Januar, geltenden Fahrpläne können im Internet als pdf-Dateien auf der Seite www.bus-merzig.de abgerufen werden“, teilte die Arge weiter mit. Die Umsetzung in die Online-Auskunft des Saarfahrplans und der saarVV-App werde noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Für Wadern kündigte das Unternehmen einige kleine Änderungen im Schülerverkehr an. So gibt nach ihrer Darstellung mehr Busse, die direkt ab dem Gymnasium fahren. „Auch die Verbindung von der Graf-Anton-Schule nach Morscholz, Steinberg und Reidelbach mittags ist wieder sichergestellt.“ Der Grundschulverkehr von Morscholz nach Steinberg und Wadrill „wird im Fahrplan künftig so dargestellt, wie er auch gefahren wird“, heißt es weiter. „Die Grundschulfahrt von Wadrill ins Löstertal nach der 5. Stunde war durch einen Kommunikationsfehler mittwochs leider gestrichen worden, auch diese fährt ab kommendem Mittwoch wieder.“ Eine direkte Verbindung vom Gymnasium mit der Linie R1 kann laut Arge leider nicht eingerichtet werden, da die R1 nicht von ihr verantwortet wird.

„In Weiskirchen werden mehrere Haltestellen wieder in die Fahrpläne aufgenommen, damit ist vor allem die Beförderung der Schüler von den Schulen in Wadern und Weiskirchen nach Thailen und Weierweiler gesichert“. Vormittags sei Thailen jetzt täglich an Wadern angebunden, der MaadBus-Tarif gelte allerdings weiter nur mittwochs und freitags.

Gedanken über Fahrpläne habe man sich auch in der Gemeinde Losheim am See gemacht. „In Britten verkehren künftig alle Busse wieder über das Oberdorf (Haltestellen Bergstraße und Saarstraße), der Schulbus ab Hausbach nach Losheim fährt einige Minuten später.“ Für die Schüler aus Wahlen kündigte die Arge wieder eine direkte Verbindung mittags ab der Eichenlaubschule Weiskirchen und nachmittags vom Gymnasium Wadern an. Die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Wahlen Richtung Niederlosheim werde wieder per Bus bedient.

Auch die Verbindungen in der Gemeinde Beckingen sollen verbessert werden. „Der Nachmittagsbus aus Dillingen fährt wieder über Nikolausstraße – Im Erz – Orannastraße in Beckingen.“ Dass dieser Bus, wie früher praktiziert, ins Haustadter Tal fahre, kann „leider so kurzfristig nicht wieder umgesetzt werden, wird aber geprüft“. Einstweilen müssten die Fahrgäste mit kurzer Übergangszeit am Bahnhof Beckingen umsteigen. „Die Fahrwege der Grundschulbusse aus Honzrath und Haustadt von und nach Düppenweiler werden angepasst.“ Zudem halte der Grundschulbus nach Reimsbach auch wieder an der Erbringer Scheuer. Für den Schulbus nach Dillingen auf der Linie 231 werde das Unternehmen einen größeren Bus einsetzen, „damit alle Kinder mitgenommen werden können“.

Einige Änderungen kündigte die Arge auch für die Stadt Merzig an. „Vom Reisberg (Linie 241) fährt künftig eine weitere Fahrt morgens an Schultagen um 7.30 Uhr zum Bahnhof zur Anbindung der Gemeinschaftsschule.“ Die Fahrten mittags von der Grundschule St. Josef wurden auf Wunsch der Schule etwas später gelegt. „Mittags wartet der Bus der Linie 233 nach Saarfels am Bahnhof für die PWG-Schüler auf den Bietzener Berg.“ Neu geordnet werde der Kindergartenverkehr nach Bietzen. „Die Linie 244 bedient in Schwemlingen künftig jede Stunde den Fahrweg Ortsmitte – Zum Altenberg – Altenheim – Saargauhalle - Schule – Staudt und fährt dann zum Neuen Rathaus in Merzig.“ In Merzig fahre zu den Schwachlastzeiten weiter das Anruf-Linientaxi (Alita) nach dem bisherigen Fahrplan. Es kann mindestens 60 Minuten vor Abfahrt unter der zentralen Alita--Nummer (0 68 61) 8 02 55 geordert werden.

Änderungen auch in der Gemeinde Mettlach: Die Linie 250 fährt nachmittags von Merzig kommend in Mettlach wieder über Geissert zum Bocksberg. Abfahrt in Merzig ist um 17.52 Uhr. Auch mittags in den Ferien fährt wieder eine Fahrt diese Linienführung. Die Schülerbusse von Merzig in Richtung Orscholz und Oberleuken verkehrten um einige Minuten später – um 13.18 Uhr und 15.17 Uhr ab dem Merziger Bahnhof. Damit haben laut Arge auch die Schüler vom PWG, die früher mit dem SaarLuxBus gefahren sind, eine zeitnahe Heimfahrmöglichkeit.

Und auch in Perl wird nachgebessert: „Eft-Hellendorf und Büschdorf erhalten zukünftig einen direkten Bus mittags von der Gesamtschule Orscholz, dazu wird der bisher in Wehingen endende Bus der Linie 261 bis Eft verlängert“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.