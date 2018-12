„Tenöre4You“, lautet der Titel des Gala-Konzertes am Sonntag, 17. Februar, 20 Uhr, in der Evangelischen Kirche Mettlach. Toni Di Napoli und Pietro Pato präsentieren eine Mischung aus Pop und Klassik, bekannte Filmmusik-Titel und Musicalsongs.

Karten gibt im Vorverkauf ab 19,50 Euro im Evangelischen Gemeindebüro Mettlach, Parkstraße 3; in der Tourist-Information Mettlach; bei Susis Schreibwaren,in Orscholz in der Tourist-Information im Cloef-Atrium und im Internet unter www.eventim.de. An der Abendkasse kosten Tickets 21 Euro.