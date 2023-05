Fußball-Saarlandliga Schockmoment trübt Freude über SG-Sieg

Schreckmoment am Samstag im Mettlacher Villeroy & Boch-Stadion: In der 45. Minute der Partie in der Fußball-Saarlandliga zwischen der SG Mettlach-Merzig und dem FV Siersburg schlagen die Gäste einen langen Ball in den Strafraum. Fabian Theobald, Mittelfeldspieler der SG Mettlach-Merzig, und Siersburgs Maurice Josten steigen zum Kopfball-Duell hoch. Theobald will klären, Josten die Kugel Richtung Tor befördern. Dabei krachen die beiden mit den Köpfen zusammen – und bleiben benommen liegen. Theobald blutet im Gesicht und war kurz völlig regungslos. Auf Bitten beider Teams pfeift Schiedsrichter Olivier Wolfers danach zur Pause. Die dauert etwas länger als gewöhnlich, weil beide Spieler noch medizinisch versorgt werden. Theobald wird schließlich gestützt, aber auf eigenen Beinen in einen Krankenwagen gebracht. Am Sonntag gab es dann leichte Entwarnung. „Es ist zum Glück bei ihm nichts gebrochen. Fabian hat sich aber eine starke Gehirnerschütterung zugezogen“, berichtet SG-Trainer Holger Klein.