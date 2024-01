Neue Leitung in Abtei-Apotheke Mettlach Der Traum von der eigenen Apotheke wird für Baraa Alsahwi wahr

Drei Jahrzehnte lang hat Stefan Brüning die Abtei-Apotheke in Mettlach geleitet. Mit dem neuen Jahr wechselt der Pharmazeut in den Ruhestand – ein Schritt, den Brüning bereits vor einigen Monaten mit seiner Nachfolgerin Baraa Alsahwi bis ins Detail vorbereitet hat. „Wir haben Mitte Oktober den Vertrag unterzeichnet, dass ich die Apotheke übernehmen werde“, sagt die Frau, die 20 Jahre in Damaskus als Apothekerin gearbeitet hat – in ihrem eigenen Geschäft, wie sie betont.