Zirbelknechte spielen im Hotel Saarpark

Ein Sonntagskonzert spielen „Die Zirbelknechte“ am Sonntag, 19. August, um 17 Uhr im Hotel Saarpark in Mettlach. Die Zirbelknechte bezeichnen sich selbst gerne auch als „die Band für den absoluten Hörgenuss“, mit Schwerpunkt: Crosby, Stills & Nash, James Tylor, Beatles, Yes, Simon & Garfunkel, Hannes Wader, Reinhard Mey und viele mehr.