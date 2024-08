Minister zu Besuch Wie ein Gastronom an der Cloef den Fachkräftemangel bekämpft

Die Gewinnung und Sicherung von Fachkräften hat Minister Barke in den Mittelpunkt seiner Sommertour gerückt und dafür in vier Unternehmen Station gemacht. Nach seinen Worten haben viele Unternehmer in der Saarwirtschaft zielgerichtet auf das Problem des Fachkräftemangels reagiert und für sich pragmatische und erfolgreiche Lösungen gefunden. Diese Firmen und ihre Erfolgsrezepte wolle er bei seiner Rundreise vorstellen, „so dass auch andere Unternehmen von den Erfahrungswerten profitieren können“, sagt Barke.