Veranstaltungstipp : Herbst- und Winterzauber auf der Burg Montclair

Foto: Kulturstiftung Merzig-Wadern

Mettlach Auf der Burg Montclair können sich die Besucherinnen und Besucher am ersten Adventswochenende vom Herbst- und Winterzauber hinter den Mauern der einstigen Festung begeistern lassen.

Der „Zeitreisende Horacio“ macht am Sonntag, 28. November, vor dem verdienten Winterschlaf noch einmal Rast in der Burg Montclair und erzählt aus seinem Reisegepäck. Die Kulturstiftung des Landkreises Merzig-Wadern bietet zwei öffentliche Führungen um 12 und 14 Uhr an. Die Führungen sind kostenlos – nur der Eintritt in Höhe von zwei Euro ist zu entrichten. Anmeldungen sind telefonisch unter (0 6 861) 80 235 oder per E-Mail an info@burg-montclair.de möglich.

Ebenfalls am ersten Adventssonntag bietet das Team des Burgbistros ab 11.30 Uhr einen Adventslunch an: Gäste können aus drei verschiedenen Menüs ab 12,90 Euro pro Person wählen. Die Menüs gibt es im Internet unter www.merzig-wadern.de/ZauberInDerBurgMontclair. Die Menüwahl soll schon bei der Tischreservierung mitgeteilt werden. Reservierungen sind telefonisch unter (0 68 61) 80 235 oder beim Pächter des Bistros unter 0173 7748975 – gerne auch per WhatsApp-Nachricht – sowie per E-Mail an gastronomie@burg-montclair.de erforderlich.