Mettlach : Weihbischof eröffnet Lutwinuswallfahrt

Mettlach In Mettlach begannen am Schrein des Klostergründers und Bischofs von Trier die Feierlichkeiten der Pfingstwoche.

„Wir haben uns am Grab eines herausragenden Zeugen des Evangeliums versammelt“, sagte Weihbischof Gebert in seiner Predigt. Hier seien die Gläubigen mit dem Heiligen vereint und eingeladen, an Lutwinus Maß zu nehmen. Dabei gehe es nicht darum, in „ferne Zeiten zu schauen“, sondern sich mit dem Heiligen in der Gegenwart verbunden zu wissen. Lutwinus sei in seiner Zeit den Weg der Zeugenschaft für Jesus Christus gegangen, um den Menschen der Region die großartige Vision des Evangeliums in deren oft mühevollen Alltag zu bringen. Als Mönch und Bischof habe er sich „nicht fromm in eine Ecke zurückgezogen“, sondern in den Gegebenheiten des Alltags Wege gesucht, die mit der Botschaft des Evangeliums übereinstimmen. „Zeugenschaft, zu der wir heute berufen sind“, schaue nicht in den Himmel, über die Wolken. „Die Mitte unseres Lebens finden wir nicht über den Wolken, sondern bei Jesus Christus, mitten in der Gemeinschaft der Gläubigen, die sich versammeln um das Geheimnis der Liebe Gottes zu uns Menschen zu feiern“, sagte Gebert. Ein wichtiges Zeugnis der frohen Botschaft sei es, dass „wir aneinander spüren, wie wir uns gegenseitig respektieren und in dem Anderen die Größe sehen, die Gott in ihm sieht“. Das sei die Botschaft der Heiligen, die über Jahrhunderte zu den Gläubigen kommt.