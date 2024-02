Begehung vor Ort Wie bleibt die Mettlacher City attraktiv?

Die Gemeinde Mettlach stellt derzeit Überlegungen zur künftigen Nutzung des Zentrums mit der Fußgängerzone an, damit diese als Anlaufstelle auch parallel zu den Entwicklungen am Erlebniszentrum Alte Abtei ihre Berechtigung behält und erhalten bleibt. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung erlläutert, läuft derzeit eine Untersuchung potenzieller Nutzungsstrategien gemeinsam mit der Unternehmensberatungsfirma Ecostra GmbH und der Haslinger Retail Real Estate Consulting. Ecostra gehört demnach zu den führenden Unternehmen im Bereich der gewerblichen Immobilien- und Standortentwicklung im Einzelhandel und ist somit ein kompetenter Ansprechpartner in diesen Überlegungen.