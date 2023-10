Am Samstag Wandern und Genießen an der Saarschleife

Um 12 Uhr am Samstag startet die erste geführte Wanderung, die über einen Zeitraum von drei Stunden das Steinbachtal hoch um den Orkelsfelsen führt. Um 13 Uhr ist dann die mittlere Strecke – Dauer etwa 2,5 Stunden – bis zum Wellesbach an der Reihe. Und um 14 Uhr findet dann die kleinste Runde – Dauer zwei Stunden – mit jeweils einem Genussstopp in der Regiothek im Cloef-Atrium im Rahmen dieser kleinen Genusspause mit Wein und einer „Vesper von Ebbes von hei“ statt..