Sie half dort und entdeckte ihre Leidenschaft Warum Alida von Boch V&B-Mitarbeiterschuhe aus dem Saarland nach Kenia brachte

Mettlach/München · Wie Alida von Boch aus der bekannten saarländischen Unternehmerfamilie und die Firma V&B in Mettlach mithalfen, in Kenia Studentenwohnungen für einen modernen IT-Campus aus dem Boden zu stampfen. Von Boch entdeckte dabei eine Leidenschaft, die sie nun zurück in Deutschland beruflich weiterverfolgt.

05.01.2024 , 15:21 Uhr

Alida von Boch im Frühjahr 2022 bei ihrem Ehrenamtseinsatz in Kenia. Foto: Alida von Boch/von Boch

Von Barbara Kutsch

Dass eine Bahnfahrt auch Inspiration sein kann, ist beim aktuellen Bahngeschehen kaum vorstellbar. Aber genau das ist Alida von Boch, angehende Architektin und nach eigener Auskunft „die neunte Generation der Gangolfer Linie“ der Familie von Boch, während der Corona-Pandemie widerfahren. Auf einer Fahrt mit der Bahn grübelt sie über Baupläne und wird dabei vom Mitbegründer der „Learning Lions“ angesprochen, einer gemeinnützigen Organisation, die das Ziel verfolgt, Armut in Afrika durch modernste Digitaltechnik zu bekämpfen.