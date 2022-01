Vorlesetag in Mettlach : Kinder freuen sich über neues Lesefutter

Mettlach Der Mettlacher Bürgermeister Daniel Kiefer will den Nachwuchs für das Lesen begeistern und verschenkt Bücher.

Aus diesem Grund hat er den Vorlesetag zum Anlass genommen, den Kindern der KiTas und Grundschulen der Gemeinde jeweils ein Buch zu schenken. Diese Bücher hat der Rathauschef persönlich in den Einrichtungen vorbeigebracht und den anwesenden Kindern daraus vorgelesen. Dabei machte er Halt in den KiTas Marienau sowie in der Bahnhofstraße in Mettlach, in Saarhölzbach, Orscholz, Tünsdorf und Weiten. Außerdem besuchte er die Klasse 1.3 der Grundschule Orscholz und die Klasse 1.2 der Grundschule Mettlach. Coronabedingt konnte Bürgermeister Daniel Kiefer nicht in allen Einrichtungen selbst aus dem verschenkten Buch vorlesen. In diesen Fällen wurde das Buch an die Leitung der Einrichtung übergeben.