Burg Montclair und Villa Borg einmal anders erleben Kulturstätten einfach per Tablet besuchen

Ein einziger Klick und schon steht man – je nach Lust und Laune – am Eingang der Villa Borg oder am Eingang der Burg Montclair. Wie eine Eule kann man sich in der Umgebung umsehen. Ob nach links, nach rechts, nach oben oder unten. Ein weiterer Klick und man befindet sich in der Küche der Villa oder auf dem höchsten Turm der Burg – also so gut wie.