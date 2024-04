Fußball Wie es den VfB Tünsdorf knüppeldick erwischt hat

0:5, 1:5, 3:3, 1:6, 2:4. Wenn es eine Mannschaft in der Fußball-Landesliga West gibt, die den Monat März total versemmelt hat, dann ist das der VfB Tünsdorf. Denn die Tünsdorfer bekamen im vergangenen Montag keinen Fuß auf den Boden und kassierten mit zum Teil hohen Niederlagen. So gab es in den Topspielen gegen den SV Friedrichweiler eine 1:5-Pleite und gegen die SG Wadrill-Sitzerath gar ein 1:6. Im März kassierte die Mannschaft von Kai-Uwe Hahn in fünf Spielen insgesamt 23 Gegentore. Für den Tünsdorfer Trainer, der in seiner Aktiven-Zeit im Tor stand, sicher doppelt ärgerlich.