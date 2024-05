Veranstaltung des Dehoga Saarland Wie das Gastgewerbe digitaler wird

Zwei Roboter rollen durch die Menschenmenge in der Fabrik#9. So bahnt sich also die digitale Zukunft ihren Weg – zumindest was das Gastgewerbe angeht. Die Veranstaltung Dehoga-Connect am Hauptsitz von Villeroy & Boch in Mettlach stand unter dem Motto „Digital (er)leben“. Etwa 30 Aussteller boten verschiedene Konzepte für Gastronomen und Hoteliers an und dazu hielten Experten diverse Vorträge zu Themen wie Marketing und digitalem Lernen.