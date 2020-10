Öffnungszeiten : Die Fähre Welles fährt ab November zu anderen Zeiten

Foto: Gemeinde Mettlach

Mettlach Die Tourist-Informationen in der Mettlacher Fußgängerzone und im Cloef-Atrium in Orscholz haben ab November verkürzte Öffnungsteilen. Wie die Saarschleife-Touristik mitteilt, ist in Mettlach montags bis freitags von 11 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 16 Uhr.

In Orscholz ist täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Auch die Fähre Welles fährt ab November anders: Nach Auskunft der Saarschleife-Touristik steht die Fähre dann jeweils samstags und sonntags zur Verfügung, um Radler, Wanderer und Spaziergänger von einem Ufer ans andere bringen. Von Dezember bis Februar findet dann kein Fährbetrieb statt.

Erwachsene zahlen für eine Überfahrt mit der Fähre Welles zwei Euro, Kinder 50 Cent. Der Preis für Fahrräder liegt bei 50 Cent. Eine Zehnerkarte für Erwachsene ist zum Preis von 16 Euro erhältlich.