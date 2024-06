Mettlach Was den Megastau in Mettlach verursachte

Mettlach · Nichts ging mehr am Dienstagnachmittag in der Ortsmitte von Mettlach. Der Verkehr staute sich in nahezu alle Richtungen. Was war da los?

11.06.2024 , 17:15 Uhr

Auch als die Ursache der massiven Verkehrsbehinderungen in Mettlach behoben war, staute sich der Verkehr im Ortskern mitten in der Rush-Hour auch in den umliegenden Straßen. Uneinsichtige Verkehrsteilnehmer verhinderten darüber hinaus einen geregelten Verkehrsabfluss. Foto: Barbara Kutsch