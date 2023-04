Polizei bittet um Zeugenhinweise E-Bike in Mettlach gestohlen

Unbekannte haben am Samstag, zwischen 19.35 und 19.50 Uhr, in Mettlach ein E-Bike gestohlen. Laut Polizei hatte der Eigentümer sein Rad vor einem Geschäft in der Saaruferstraße abgestellt. Eine Zeugin hatte gesehen, wie zwei Männer das Rad in einen Transporter mit SAB-Kennzeichen luden. Die Polizei bittet sie und weitere Zeugen, sich zu melden: Tel. (0 68 61) 70 40.