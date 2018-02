Den Steinbruch an der Saar bei Saarhölzbach in der abendlichen Spätwintersonne hat SZ-Leser Peter Grasmück aus Taben am Mittwoch aufgenommen. Die Ansicht vergleicht er wegen der Farben mit dem weltberühmten gewaltigen Sandsteinmonolithen Uluru (Ayers Rock) in Australien.

Foto: Peter Grasmück