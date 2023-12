Tourismusgesellschaft zieht Zwischenbilanz Saarschleifenland ist jetzt noch beliebter als vor Corona

Die positive Entwicklung der Kennzahlen zieht sich demnach quer durch alle Kommunen des Landkreises Merzig-Wadern. Den größten Zuwachs bei den Übernachtungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum weisen Losheim am See (plus 18,5 Prozent) und Merzig (plus 16,3 Prozent) auf. Bei den absoluten Übernachtungszahlen liegen Weiskirchen (202 000) und Mettlach (180 000) vorne, hier finden zusammen fast zwei Drittel der Übernachtungen im Saarschleifenland statt.