Großeinsatz für Feuerwehren : Waldstück im Steilhang an der Saar bei Taben-Rodt brannte

Saarhölzbach Ein Waldbrand hielt Einsatzkräfte bei Taben-Rodt bis in den Abend hinein im Atem. Auch die Feuerwehr aus Mettlach war vor Ort.

Über Stunden hat am späten Donnerstagnachmittag ein Waldbrand im Bereich Taben-Rodt, wenige Kilometer hinter der Landesgrenze bei Saarhölzbach, die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und Rettungsdienst in Atem gehalten. Eine Person ist nach Auskunft der Technischen Einsatzleitung (TEL) des Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis Trier-Saarburg und der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell bei den Löscharbeiten verletzt worden. Bis in den Abend hinein waren die B 51 entlang der Saar sowie die Bahnstrecke Merzig-Trier im Bereich des Einsatzgebietes gesperrt. Gegen 14 Uhr am Donnerstagnachmittag waren die Einsatzkräfte zu dem Brand nahe dem Bahnhof Taben-Rodt gerufen worden. Im Bereich der Bahngleise war ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell auf der Fläche ausgebreitet hatte. Die Einsatzstelle befand sich an einem Steilhang, der dicht bewachsen ist, wodurch das gesamte Einsatzgebiet für Rettungskräfte nur schwer zugänglich war. Daher gestaltete sich die Brandbekämpfung ebenfalls schwierig.