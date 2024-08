Teilnehmer dürfen nicht Mitglied in Schützenvereinen sein Weitener Schützen starten Hobbyturnier

Die Leukbachschützen „Hubertus“ Weiten veranstalten auch in diesem Jahre wieder ein Dorfturnier „Unser Dorf schießt“ im Schützenhaus in Weiten und zwar am Samstag, 21. September, ab 19 Uhr. Dazu sind alle Vereine, Clubs, Mannschaften und sonstige Gruppierungen eingeladen. Eine Mannschaft besteht aus mindestens drei, höchsten vier Personen, egal ob Jugendliche ab 14 Jahren, Männer oder Frauen. Jeder Schütze kann nur für ein Team starten, und darüber hinaus sind nur Schützen startberechtigt, die nach dem 1. Januar 2010 kein aktives Mitglied eines Schützenvereins mehr sind. Die Luftgewehre werden von den Leukbachschützen gestellt und zum Wettkampfbeginn zugelost. Beim Wettkampf erhält jeder Schütze 15 Schuss, von denen seine besten zehn Treffer gewertet werden. Es gibt beim Wettkampf weder Probeschüsse, noch dürften Schüsse wiederholt werden. Es werden zur Ermittlung des Mannschaftsergebnisses nur die drei besten Schützen einer Mannschaft gewertet. Die Schießzeit pro Schütze beträgt 15 Minuten.