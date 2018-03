später lesen Geänderte Öffnungszeiten der Tourist-Infos ab Ostern Tourist-Infos haben zu Ostern andere Öffnungszeiten Teilen

(tth) Geänderte Öffnungszeiten haben ab Karfreitag, 30. März, die Tourist-Infos in Mettlach und Orscholz. Dies teilt die Saarschleife-Touristik mit. Demnach ist die Tourist-Info in der Mettlacher Fußgängerzone ab Karfreitag zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags von neun bis zwölf Uhr und von 13 bis 17 Uhr, samstags und feiertags von zehn bis 14 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr. Die Tourist-Information und Regiothek im Cloef-Atrium in Orscholz steht ab Karfreitag täglich in der Zeit von zehn bis 17 Uhr offen.