Jubiläum mit Ehrungen Seit 50 Jahren begeistert vom Motorsport

Anfang der 1970er Jahre boomte in Deutschland und auch im Saarland der Motorsport. Überall wurden Motorsportclubs gegründet. Auf einer Geburtstagsfeier im Opel-Autohaus Barth in Orscholz wurde 1973 die Idee geboren, auch in Orscholz einen Motorsportclub zu gründen. Und so fand dann am 22. September 1973 in Orscholz die Gründungsversammlung des Touring-Clubs Orscholz statt. Man schloss sich dabei dem ADAC Saarland als Dachorganisation an.