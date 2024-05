Bootsverleih startet bald Tonnenschwere Steganlage an der Saarschleife angekommen

Dreisbach · Die Steganlage an der Saarschleife ist montiert. Wie die Initiatoren Matthias Schmitt und Franz With mitteilten, werden die Boote in Kürze erwartet.

09.05.2024 , 17:03 Uhr

Mit Stahlseilen gesichert, transportiert ein Kran die Steganlage, die 16,5 Tonnen auf die Waage bringt, zur Saar. Foto: Michael Rauch

Von Margit Stark