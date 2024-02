Konzert und Menü Chansons und Songs für Herz und Gemüt

In „Alles Chansong“ wird Winkler vom amerikanischen Pianisten Dan K. Kurland am Flügel begleitet. Seinen Bachelor of Music absolvierte Kurland mit Auszeichnung an der University of Texas in Austin, an der berühmten New Yorker Juilliard School schloss er neben einem Master of Music mit einem Doktorat ab. Sein erstes Engagement in Deutschland führte ihn als Solorepetitor und Dirigent ans Theater Hagen, seit der Spielzeit 2021/22 ist Dan K. Kurland Studienleiter an der Oper Halle (Saale).