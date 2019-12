THW-Übung in Mettlach : Übung in Fabrikhalle mit Bravour gemeistert

Mettlach THW und Feuerwehr Mettlach haben gemeinsam auf dem Gelände von Villeroy & Boch den Ernstfall geprobt.

Eine Gasexplosion in einer Fabrikhalle von Villeroy & Boch ist kürzlich das Szenario einer gemeinsamen Übung des Ortsvereins Mettlach des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr Mettlach gewesen. In dem Übungsszenario gab es zudem noch fünf vermisste Personen, die es zu retten galt.

Hand in Hand gelang es schnell, eine der vermissten Personen von einem Palettenstapel zu retten und ins Freie zu schaffen. Minuten später wurde eine Person aus einem Gabelstapler gerettet und eine weitere eingeklemmte Person gefunden. Die unter Paletten eingeklemmte Person wurde mit Hilfe des hydraulischen Spreizers befreit und in Sicherheit gebracht. Im weiteren Verlauf wurde eine vierte Person unter einem Gabelstapler eingeklemmt vorgefunden. Hier wurden die Hebekissen der Fachgruppe „Schwere Bergung“ des THW zum Einsatz gebracht, um den Gabelstapler schnell und sicher anzuheben und das Bein der eingeklemmten Person vom Gabelstapler zu befreien.

Wer beim THW in Mettlach mitarbeiten möchte, kann sich an den Ortsverband, Am Jungenwald 50, in Mettlach wenden, Tel. (01 74) 3 38 81 37, E-Mail: OV-Mettlach@thw.de