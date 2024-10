Eines von 45 Testgeschäften der Firma Textilhersteller setzt Zeichen für den Standort Mettlach

Hell, freundlich und barrierefrei empfängt das neue, wiedereröffnete Trigema-Geschäft am Mettlacher Marktplatz seine Kundinnen und Kunden. Es ist eines von 45 Testgeschäften, die der Textilhersteller in Deutschland betreibt. Seit 24 Jahren ist das Unternehmen in Mettlach, aber die Verkaufsfläche war sehr in die Jahre gekommen und die Renovierung zunächst schwierig.