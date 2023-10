Mehr als nur Tennis Club machte Tennis zum Erfolg an der Cloef

Der Tennisclub Orscholz wurde im Jahre 1978 gegründet und feiert demnach in diesem Jahre sein fünfundvierzigjähriges Bestehen. Die damaligen Gründer gaben als oberstes Ziel des Vereins die Förderung des Tennissports an der Cloef an und schrieben dies in der Vereinssatzung fest. Dieses Ziel verfolgt auch der heutige Vorstand nach wie vor mit viel Vehemenz. Wie der Vorsitzende Peter Hein mitteilt, ist Tennis eine Sportart, die jeder bis ins hohe Alter aktiv betreiben kann. Auch der immer noch bei vielen Menschen vorherrschende „Aberglaube“, Tennis sei ein Sport für die „besseren Leute“, zerstreuten Peter Hein und sein Stellvertreter Hendrik Pütz. Denn wie anders sei es zu erklären, dass dem TV Orscholz heute rund 170 Mitglieder angehören. Die regelmäßige Ausübung dieser Sportart führe zwangsläufig zu Fitness und steigere so das Wohlbefinden, so die beiden Vorsitzenden und die Sportwartin Laura Hein. Zudem lerne man hier auf der Tennisanlage neue Menschen kennen, man trifft Freunde und Gleichgesinnte und kann in gemütlicher Atmosphäre rund ums vereinseigene Clubhaus mit Außenterrasse schöne Stunden miteinander verbringen. Zur sportlichen Betätigung der Mitglieder, aber auch sonstigen Interessierten, stehen auf der Anlage des Vereins drei Sandplätze im „Sportzentrum Orscholz“, in dem sich neben der Tennisanlage auch der Rasenplatz für die Fußballer und die Schießsportanlage der Orscholzer Schützengilde befindet, zur Verfügung.