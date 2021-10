Fußball : DFB-Späher suchen Talente

Nach Beobachtung der einzelnen Spieler trugen die DFB-Stützpunkttrainer (von links) Martin Brill, Christian Palz und Michael Burgerihre Feststellungen in die Spielerbögen ein. Foto: a-n

Tünsdorf Nicht nur bei der Suche nach einem deutschen Stoßstürmer von der Klasse eines Robert Lewandowski fängt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ganz „unten“ an. Knapp 50 Nachwuchskicker des Jahrgangs 2011 aus dem Nordwesten des Saarlands haben sich am DFB-Stützpunkt in Tünsdorf bei einer Talentsichtung präsentiert.