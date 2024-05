SG Mettlach-Merzig Zwischen Rettung und sicherem Abstieg

Der Wunsch nach einem stressfreien und gemütlichen Saisonausklang an diesem Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den SV Merchweiler hat sich für die Saarlandliga-Fußballer der SG Mettlach-Merzig nicht erfüllt. Im Gegenteil: Nach den Erfolgen einiger Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib am vergangenen Wochenende und der eigenen 0:4-Niederlage beim FV Schwalbach, muss die SG, die Tabellen-15. ist, noch mal richtig Gas geben, wenn sie auch nächste Runde in der Saarlandliga spielen will.