SVM will den Gast ausrutschen lassen

Alexander Riga hat sich in nur wenigen Monaten zu einer festen Größe beim Fußball-Saarlandligisten SV Mettlach entwickelt. Der im Sommer 2017 vom FV Siersburg gekommene Mittelfeldspieler war in den vergangenen Monaten aus der Startelf der Blau-Weißen nicht wegzudenken. In den 20 Mettlacher Partien stand er 18 Mal von Beginn an auf dem Feld, 16 Mal spielte er davon über die vollen 90 Minuten.

Auch an diesem Sonntag, wenn Mettlach um 15.15 Uhr den Tabellen-Dritten Spvgg. Quierschied empfängt, wird der 27-Jährige aller Voraussicht nach wieder von Beginn an im zentralen Mittelfeld auflaufen. Wegen des Winter-Wetters wird der SV dabei zum zweiten Mal in Folge kein echtes Heimspiel haben.

Nachdem das Heimspiel gegen die SG Lebach-Landsweiler (3:1) vor einer Woche auf den Kunstrasenplatz nach Bachem verlegt wurde, treten die Blau-Weißen gegen Quierschied nun auf dem Kunstrasen in Brotdorf an. „Ich denke aber das ist kein Nachteil für uns“, sagt Riga. „Wir haben weite Teile der Vorbereitung in Besseringen und Merzig absolviert, von daher sind wir Kunstrasenplätze gewöhnt.“

Riga ist auch optimistisch, dass seine Elf nach dem Auftakt-Erfolg gegen Lebach-Landsweiler einen weiteren Heimsieg nachlegen kann. „Die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung war sehr gut und gegen Lebach-Landsweiler haben wir vor allem kämpferisch überzeugt. Mit dieser Einstellung ist auch gegen Quierschied etwas drin.“ Riga ergänzt: „Wenn wir so weiter machen, bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten.“ Vor der Partie gegen Quierschied ist der SV Zwölfter – mit drei Punkten Vorsprung auf den Drittletzten FV Schwalbach.

Damit gegen den Tabellen-Dritten eine Überraschung gelingt, dafür wird Riga wieder einige „Meter machen“. Denn die Lauffreude ist die große Stärke des 27-Jährigen, der als Mathe- und Sportlehrer an der Gemeinschaftsschule in Lebach tätig ist. „Ich bin nicht so der begnadete Fußballer, ich musste mir alles hart erarbeiten“, sagt Riga über sich selbst. Doch mit Trainingseifer und seiner großen Laufbereitschaft schaffte er binnen weniger Jahre den Sprung von der Kreis- in die Saarlandliga.

„Nach meiner Jugendzeit habe ich zunächst zwei Jahre beim SV Eimersdorf, in der Kreisliga gespielt“, berichtet der aus Gerlfangen stammende Mittelfeld-Akteur. Dann folgte ein Wechsel zum damaligen Landesligisten FV Siersburg. Mit dem FV schaffte er in den folgenden Jahren zwei Aufstiege und plötzlich stand er in der Saarlandliga auf dem Feld. Dort entwickelte Riga sich zu einem Leistungsträger beim FV, bei dem er schließlich auch Kapitän wurde. Man kann also sagen, dass Riga mit seinen Aufgaben gewachsen ist.

So wurde auch der SV Mettlach auf den 27-Jährigen aufmerksam. Und das Angebot des SV im Frühjahr 2017 kam gerade zur rechten Zeit. Aus mehreren Gründen: „Ich war fünf Jahre in Siersburg und wollte mal einen Tapetenwechsel. Zudem habe ich mit meiner Frau Sarah in Besseringen gebaut“, berichtet Riga. Und so war der Mittelfeldspieler schnell von einem Wechsel zum SV zu überzeugen. „Auch weil Mettlach ein sehr guter Verein mit seiner Saarlandliga- und Oberligageschichte ist.“

Bei den Blau-Weißen fühl sich Riga pudelwohl. Deshalb ist eine Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit auch bereits fest eingeplant. „Zu 99 Prozent werde ich in Mettlach bleiben“, erklärt der 27-Jährige. „Es gefällt mir hier echt gut, deshalb spricht nichts dagegen. Der Verein und ich müssen nur noch ein abschließendes Gespräch führen.“

Das für vergangenen Mittwoch geplante Nachholspiel des SV Mettlach beim Tabellen-Zweiten TuS Herrensohr wurde witterungsbedingt abgesagt. Ein Nachholtermin stand am Freitag noch nicht fest.