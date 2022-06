Freizeit : Stimmungsvoller Markt in  Mettlach

Mettlach Antik, Keramik, Kunst und Krempel hieß es wieder einmal.

Stimmungsvoll wie eh und je ist Mettlach in die Marktsaison gestartet. Antik, Keramik, Kunst und Krempel hieß es wieder einmal und dieses Angebot lockte so manchen Besucher auf den Marktplatz. Mit dem früheren Rundfunk-Journalisten Günter Schmitt präsentierte sich dabei auch ein „alter Bekannter“, der sich auch als saarländischer „Wanderpapst“ und Buchautor einen Namen gemacht hat. Natürlich gehörten auch seine Bücher zum Angebot, aber Günter Schmitt hatte auch zwei Raritäten mit dabei: Zum einen präsentierte er ein sehr gut erhaltenes historisches Akkordeon, an die 100 Jahre alt, das viele Jahre nach dem Tode seines Schwiegervaters „unentdeckt“ geblieben war. Zum andern hatte er eine niederländische Bibel aus dem 18. Jahrhundert dabei. Auch diese großformatige Rarität war eher ein Zufallsfund. Und am nächsten langen Feiertags-Wochenende steht nun bereits mit dem traditionellen Pfingstmarkt ein weiteres Highlight in Mettlach an: Im Gegensatz zum Antikmarkt wird hier allerdings nur Neuware angeboten. Dafür ist die Angebotspalette deutlich größer als beim Antikmarkt vom letzten Wochenende.