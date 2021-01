Berlin/Tünsdorf : Tünsdorf greift nach dem „großen Stern des Sports“

Auch bei der Realisierung des Mehrgenerationenfeldes am Tünsdorfer Sportplatz packten Jung und Alt gemeinsam an. Foto: Verein

Berlin/Tünsdorf Am Montag werden in Berlin die Bundessieger bekannt gegeben. Bis diesen Samstag, 12 Uhr, kann noch abgestimmt werden.

Die Spannung beim VfB Tünsdorf und dem gesamten Ort steigt: Denn am Montag ist es so weit: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wird dann zusammen mit den Volks- und Raiffeisenbanken den Gewinner des „Großen Stern des Sports“ in Gold 2020 bekannt geben.