Jobabbau bei US-Textilhändler Stellenabbau bei Textilhändler Lands' End – „Ein schwerer Schlag für Mettlach und die ganze Region“

Der Firma Lands' End in Mettlach steht eine große Kündigungswelle in Haus. Gut 60 der rund 180 Mitarbeiter bei dem Textilhandelsunternehmen sollen nach Recherchen der Saarbrücker Zeitung entlassen werden, rund 120 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Demnach soll das Retourenlager am deutschen Hauptsitz des US-Unternehmens in Mettlach geschlossen und von einem Drittunternehmer übernommen werden. Weniger Personal soll auch die Wünsche von Kunden im Call-Center entgegen nehmen.