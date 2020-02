Mitgliederversammlung : Spielgemeinschaft mit dem SV Kirf trägt Früchte

WEITEN-FAHA Bei der Jahreshauptversammlung der Spvvg im Bürgerhaus Weiten zogen die Vorstandsmitglieder Bilanz des vergangenen Jahres.

Die Spielvereinigung Faha-Weiten wurde am 21. Juni 1996 als Rechtsnachfolger des SV Eintracht Weiten (gegründet 1928) und des VfB Faha (gegründet 1953) durch den Zusammenschluss der beiden Vereine ins Leben gerufen. Hauptgeschäftsführer Nico Beining begrüßte nun zur Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus in Weiten 56 der rund 300 Vereinsmitglieder. Vor einem Jahr war er mit seinem neuen Führungsteam an gleicher Stelle unter dem Motto „Mit neuen Ideen in die Zukunft“ gestartet. Das stark verjüngte Führungs-Team, ergänzt um einige „alten Hasen“, konnte nun im ersten Jahr bereits erfolgreiche Neuerungen und Aktivitäten verkünden. Als einen der wichtigsten Punkte hatte das neue Führungsteam vor einem Jahr ausgegeben, dass man Maßnahmen zum dauerhaften Überleben des Vereins ergreifen wolle. Hier habe man bereits in einem Jahre einiges abarbeiten können. So sei die Abgabe des Sportplatzes und des Clubheimes in Faha an die Gemeinde – respektive an das DRK – so gut wie abgeschlossen, wobei man bei Bedarf von Seiten des Vereins aber auf beide Einrichtungen zurückgreifen kann. Ein erheblicher Kostendruck wegen der Unterhaltung dieser Anlage sei damit vom Verein genommen worden.