Verschärfte Gewichts-Beschränkungen Diese spektakuläre Lösung könnte helfen, die Verkehrsprobleme rund um die Saarbrücke in Mettlach zu entschärfen

Mettlach · Seit März 2021 ist die Saarbrücke in Mettlach für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht gesperrt. Diese Regelung wird nun verschärft, nur noch Autos bis zu 3,5 Tonnen dürfen die Brücke benutzen. Was ist die Ursache dieser neuerlichen Verschärfung der Verkehrsprobleme in Mettlach, und wie sehen mögliche Lösungen aus?

29.07.2024 , 12:00 Uhr

Die baulichen Mängel an der Saarbrücke in Mettlach im Zuge der millionenteuren Sanierung werden zur unendlichen Geschichte: Seit 2021 ist die Brücke für den Schwerlastverkehr gesperrt.Foto: Rolf Ruppenthal Foto: Ruppenthal