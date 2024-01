Spendenübergabe MV 1851 Mettlach an Herzensengel Musikvereinigung 1851 Mettlach spendet an die „Herzensengel“

Die Musikvereinigung 1851 Mettlach veranstaltete schon Anfang Dezember, am ersten Adventssonntag, ein weihnachtliches Konzert in der Pfarrkirche St. Lutwinus Mettlach. Die 30 Musikerinnen und Musiker sorgten in der gut besetzten Kirche die passende vorweihnachtliche Stimmung. Zwischen den Musikstücken regten kleine Geschichten, von einem Aktiven des Vereins vorgetragen, zum Nachdenken an.