Beherzte Hilfe in Mettlach : Spaziergänger rettet Schaf aus der Saar

Beherzte Hilfe in Mettlach

Mettlach Durch das beherzte Eingreifen eines Mannes ist am späten Donnerstagabend ein Schaf aus einer äußerst misslichen Lage befreit worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Spaziergänger zwei Schafe entdeckt, die in der Nähe der Staustufe bei Mettlach in der Saar schwammen. Der Mann, der aus Thüringen stammt, verständigte nicht nur die Polizei, sondern eilte den Tieren auch gleich selbst zur Hilfe. Er kletterte die Leiter an der Stützmauer der Staustufe herunter und rettete eins der Schade.