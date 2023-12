Sonderpreis bei Aktion zum Weltspartag Mettlacher Kita-Kinder gewinnen Esel-Tour bei Malwettbewerb

Die Mädchen und Jungen der Kindertageseinrichtung in der Bahnhofstraße in Mettlach erwarteten quirlig und strahlend die angekündigten Besucher: Frank Jakobs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Merzig-Wadern, und Daniel Kiefer, Bürgermeister der Gemeinde Mettlach. Anlass des Besuches war die Übergabe eines Sondergewinns, den die Kleinen im Rahmen des Kreativ-Wettbewerbs der Sparkasse gewonnen hatten. „Bereits seit vielen Jahren engagieren wir uns im Rahmen des Weltspartages, um die Aufmerksamkeit unserer kleinen Mitbürgerinnen und Mitbürger spielerisch auf das Thema Geld und Sparen zu lenken. Ich persönlich begleite bereits seit 2011 die Übergaben der Gewinne, da mir die finanzielle Bildung von Kindern und Jugendlichen sehr am Herzen liegt“, erläuterte Jakobs der Kita-Leiterin Genia Feld.