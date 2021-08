Corona-Impfung in Mettlach : Sonder-Impfaktion am Samstag in Mettlach

Sonder-Impfaktion am Samstag in Mettlach

Mettlach Geimpft werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca. Die Impfung kann ohne Termin wahrgenommen werden.

In der Mettlacher Mehrzweckhalle findet am Samstag, 28. August, von 10 bis 14 Uhr eine Sonder-Impfaktion statt, bei der Impfwilligen ohne Termin die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca gespritzt werden, teilt die Gemeinde Mettlach mit.

Die Gemeinde bittet die Menschen, die am 3. Juli in der Sporthalle in Mettlach ihre erste Impfung erhalten haben, bei der Sonder-Impfaktion am 28. August für ihre zweite Impfung in die Mehrzweckhalle in die Von-Boch-Liebig-Straße 34, direkt vor der Grundschule Langwies, zu kommen.