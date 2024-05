Nach schweren Überschwemmungen Mettlach: Brauhaus und Parkplatz öffnen am Donnerstag wieder

Anke Schorn und ihr Brauhaus-Team sind nach dramatischen Tagen im Hochwasser inzwischen wieder zu kleinen Scherzen aufgelegt. „Unser Brauhaus-Strand hat jetzt eine ganz neue Bedeutung“ erzählt die Chefin sichtlich erschöpft von der harten Zeit, die hinter ihr liegt. Nach viel Aufregung und Stress wird sie ihr Lokal am heutigen Donnerstag wieder öffnen – die erste gute Nachricht. Die zweite: Den Parkplatz hat es nach den Worten von Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer nicht so hart getroffen wie bislang angenommen. Er wird im Laufe des Donnerstags laut Verwaltungschef wieder größtenteils nutzbar sein – bis auf das Loch, das das geplatzte Rohr gerissen hat. „Eine Zufahrt ist über die Bahnhofstraße wie auch über den Netto-Parkplatz möglich“, teilt der Verwaltungschef am Mittwoch unserer Lokalredaktion mit. „Auch der Busparkplatz kann wieder uneingeschränkt genutzt werden.“ Die Zufahrt zu Schloss Ziegelberg und zu der Siebendstraße könne laut Kiefer wieder wie gewohnt durch die Bahnunterführung erfolgen.