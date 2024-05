Mit 51 Jahren noch Verbandsliga Wenn der Vater mit den Söhnen

Im Derby in der Fußball-Verbandsliga am Sonntag zwischen dem SV Losheim und dem 1. FC Reimsbach behielten die Gastgeber mit 4:1 (0:0) die Oberhand. Während ihr Trainer Sven Schwindling von einem verdienten Sieg sprach, war Reimsbachs Spielertrainer Nico Portz anderer Ansicht: „Das Ergebnis spricht natürlich eine klare Sprache gegen uns. Doch wir waren vor der Pause gut dabei. Und nach dem 1:0 für uns durch Osman Gök in der 48. Minute wurde Ukyo Kagami im Strafraum gefoult, doch der Schiedsrichter pfiff nicht.“ Es war nicht die einzige Szene, in der sich Portz vom Schiedsrichter benachteiligt fühlte. Zudem beklagte er, dass es vor dem Führungstor für den SV Losheim, das Paul Schulz in der 62. Minute erzielte, Elfmeter für die Gastgeber gab. „Für mich war das gar nix“, war Portz anderer Ansicht als der Unparteiische Jafer Zawar, der ein Foul an Yannick Schmitt gesehen hatte. Zuvor hatte Joshua Kartheiser in der 56. Minute für die Losheimer zum 1:1 getroffen.