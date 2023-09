Fußball-Saarlandliga „Amateurfußball hat hier höheren Stellenwert“

Erster Auftritt für den neuen Club, erstes Tor, aber auch erste Verletzung: An sein Debüt für die SG Mettlach-Merzig wird sich Neuzugang Hendrik Dechert, wohl noch einige Zeit erinnern. In der Partie gegen den FC Wiesbach (1:2) am ersten Spieltag erzielte der aus dem Rhein-Main-Gebiet stammende 32-Jährige zunächst den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.